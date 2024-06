Egy makói társasház egyik lakásában jelzett a szén-monoxid-érzékelő június 25-én, aminek köszönhetően senki nem sérült meg. A makói hivatásos tűzoltók, valamint a gázszolgáltató szakemberei is méréseket végeztek a helyiségekben, majd átvizsgálták a tüzelő-és fűtőberendezéseket.

A katasztrófavédelem beszámolójából az is kiderül, hogy még hétfőn is érkezett lakossági bejelentés a szombat esti viharral kapcsolatban. Csongrád-Csanád vármegye tizennyolc pontján volt szükség tűzoltói beavatkozásra, a kidőlt fák és a lehasadt, magasban lógó ágak veszélyeztették a közlekedőket. Szegedről, Szentesről, Makóról és Csongrádról is fogadtak segélyhívást a szegedi főügyelet munkatársai. A beavatkozást mindenhol rövid idő alatt elvégezték a városok hivatásos egységei. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.