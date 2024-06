A rendőrök szerdán összesen egy embert akadályoztak meg a határkerytésnél abban, hogy illegálisan Magyarországra lépjen

– közölte csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság.

Közben vádat emeltek Szegeden az ellen a három magyar ellen, akik 47 illegális szír bevándorló csempészésében működtek közre még tavaly augusztusban. Az ügyészség azt közölte, hogy a vádlottak ismeretlen megbízójuk utasítására 2023. augusztus 17-én éjjel a szerb–magyar határhoz hajtottak, ahol furgonjuk rakterébe felvettek a társaik által a zöldhatáron átkísért külföldieket, köztük 12 gyermeket. A kisteherautót vezető vádlottat és mellette ülő vádlott-társait a járőrök Ásotthalom közelében igazoltatták. A raktér kinyitásakor a rendőrök felfedezték a nagy zsúfoltság és hőség miatt már légszomjjal küzdő illegális határsértőket, továbbá a járműben kábítószerre is bukkantak. A vádlottakat a járási ügyészség minősített embercsempészéssel vádolja. Az embercsempészést alapesetben egy évtől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik. A most megvádolt magyar embercsempészek ügyében a Szegedi Járásbíróság dönt majd.