A csongrádi rendőrök elfogták azt a férfit, aki társával falat bontva jutott be egy kisboltba – számolt be róla a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrségre május 31-én érkezett bejelentés arról, hogy ismeretlenek behatoltak egy csongrádi kisboltba, és onnan több mint 260 ezer forint értékben vittek el élelmiszert, háztartási termékeket és alkoholt, valamint 62 ezer forintot. Az elkövetők nem az ajtón vagy egy ablakon, hanem szó szerint a falon keresztül törtek be az épületbe. A nyomozás során egy férfi került a detektívek látókörébe, aki később a kihallgatásán be is ismerte a bűncselekmény elkövetését. Elmondta, hogy egyik barátja segítségével jutott be a boltba, és a zsákmányt is közösen vitték el. A szentesi férfinak és csongrádi barátjának lopás bűntette miatt kell felelnie.