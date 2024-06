A megalapozott gyanú szerint 2024. január 26-án a feltételezett elkövető felfigyelt egy helyi ingatlan előtt parkoló, lezáratlan gépkocsira, amiben az okmányok mellett benne maradt az indítókulcs is. A helyzetet kihasználva elhajtott vele, később pedig leszerelte az első és a hátsó rendszámtáblát is. Az egyenruhások figyelmét nem kerülte el a Kunszentmártonban hatósági jelzés nélkül közlekedő járművezető, aki a személykocsit hátrahagyva próbált meg elrejtőzni. Az együttműködő szentesi és kunszentmártoni rendőrök azonosították a 29 éves férfit, január 29-én megtalálták, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Kiderült róla, hogy a kocsit el akarta adni Kunszentmártonban, és más bűncselekmények elkövetésével is összefüggésbe hozható.

A lopás, továbbá egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt indult eljárást a Szentesi Rendőrkapitányság munkatársai lezárták, az iratokat pedig megküldték az ügyészségnek.