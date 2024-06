Összesen 1 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton az országban – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság. A feltartóztatott illegális migráns ellenőrzésekor albán állampolgárnak vallotta magát, azonban ezt semmivel sem tudta igazolni. A rendőrök visszakísérték a határkerítéshez. Ugyanaznap a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán 6 embert akadályoztak meg abban, hogy törvénytelenül Magyarország területére lépjen.

Azt pedig már a hirado.hu írta, hogy tavaly Berlinben nemcsak több csoportos nemi erőszak történt, mint az előző évben, de jelentősen megnőtt a késes támadások száma is. A portál szerint ez a német belügyi tárca válaszából derül ki, amelyet Marc Vallendar AfD-s képviselő kérdésére adtak. Berlinben 2023-ban 3842 esetet minősítettek késes támadásnak, ami 525-tel több az előző évihez képest. A gyanúsítottak között jelentősen felülreprezentáltak a bevándorlók. Azt is írták, hogy miközben a Berlinben élők 24,4 százaléka nem rendelkezik német útlevéllel, addig a támadások gyanúsítottjai között ez az arány már jóval nagyobb, 53 százalékos. Ezen felül elmondható, hogy a német állampolgárságú gyanúsítottak 16 százaléka rendelkezik más útlevéllel is.