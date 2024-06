Ha állatokról van szó, akkor a párosujjú patásokkal gyűlik meg a legtöbbször a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök dolga, legalábbis ez derül ki a rendőrség honlapján szereplő körözési listából. Mielőtt belemennénk a részletekbe, el kell mondani, hogy a rendőrök nem csak bűnözőket körözhetnek, hanem gyakorlatilag szinte mindent a mobiltelefonoktól kezdve, az autókon át, a holttesteken keresztül egészen a növényekig és az állatokig.

Jó hír, hogy Csongrád-Csanád vármegyében minden növényről tudni, egy sem szerepel a körözési listán.

Más a helyzet azonban az állatokkal. Ott is a haszonállatokkal és a párosujjú patásokkal. A kisteleki rendőröknek a juhok adják fel a leckét. Még 2020 júniusában tűnt el öt juh Kistelekről, vagy környékéről. Ezekről az állatokról azóta sem tudni. A listán szerepel négy tehén is. Ezeket az állatokat a csongrádi rendőrök szeretnék előkeríteni 2022 januárja óta.

És ha valaki azt hinné, hogy a rendőrök félvállról veszik ezeket, az nagyon is téved. Legutóbb 2020-ban összesítettük a hasonló körözéseket, és akkor a csongrádiak még öt tehenet és egy lovat is kerestek. Vagyis lehet, hogy az egyik tehén és a ló is hazament közben, vagy a rendőrök, vagy valaki más megtalálta őket, és visszakerültek a gazdáikhoz.

Az állatokat egyébként nyilvánvalóan nehezebb előkeríteni, mint az embereket, mert sokkal kevesebb adat van megadva róluk. Azaz szinte semmi, pedig az embereknél például a nevet, a különleges azonosító jeleket, az eltűnés helyét és idejét is megadják.

Az pedig gondolom senkinek sem okoz meglepetést, hogy a legtöbb körözést mobiltelefonokra vagy valamilyen elektronikai eszközre adták le. Ezeket nyilván könnyebb ellopni, mint mondjuk egy lovat vagy egy tehenet.