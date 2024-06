Kedden összesen 23 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor török állampolgároknak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket a biztonsági határzárhoz.

Az MTI pedig arról számolt be, hogy az illegális migráció és a határokon átnyúló bűnözés ellenőrzése és megelőzése érdekében Szerbia összes határán ellenőrzést folytat ezentúl az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, azaz a Frontex, nemcsak az az uniós országokkal közös határszakaszokon. Az úgynevezett balkáni útvonalon – amely Törökországon, Bulgárián, Észak-Macedónián és Szerbián keresztül vezet – még mindig évente több ezer közel-keleti és észak-afrikai migráns igyekszik bejutni az Európai Unióba. A Frontex és Szerbia 2021-ben kötött megállapodást arról, hogy az uniós tagországokkal – Magyarországgal, Bulgáriával, Romániával és Horvátországgal – közös határszakaszokat a szerb rendőrség és határőrség mellett a Frontex emberei is védeni fogják, a keddi megállapodás ezt váltotta fel azzal, hogy kiterjesztette a védelmet nem uniós országokkal – Bosznia-Hercegovinával, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Koszovóval – közös határszakaszokra is.