Sokan keresik az építőjáték-készleteket az interneten, amivel nincs is baj. Azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint ha valaki nem megunt játékait adja el, hanem rendszeres jövedelme származik az adásvételekből, akkor tevékenységéhez adószámot kell kiváltania. Minden adásvételre igaz az is, hogy az eladónak számlát vagy nyugtát kell kiállítania vevőjének. Ezt ellenőrzik is.

Most azt közölték, hogy egy apróhirdetési oldal bejegyzéseit vizsgálva választottak ki három eladót, mindhárman építőjáték-készleteket árultak. Mivel a hirdetéseik száma eladóként meghaladta a százat, feltételezhető volt, hogy kereskedelmi céllal értékesítenek. Ezt erősítette az is, hogy bejegyzéseikben az aktuális piaci érték alatti árakat tüntettek fel.

A NAV-ellenőrök mindhárom esetben nagy értékű készletek felől érdeklődtek, és az apróhirdetési oldalon egyeztették a részleteket, személyes átvételt kérve. Miután létrejöttek az adásvételek, a revizorok felfedték magukat. Az ellenőrzés mindhárom árusnál szabálytalanságokat talált.

Az első eladónak ugyan volt adószáma és vállalkozása, de a megvásárolt termék után sem számlát, sem nyugtát nem adott. A második kockaárus szintén adószámmal és vállalkozással is rendelkező kereskedőnek bizonyult, de számlát ő sem adott. A harmadik vizsgált eladó sem adott számlát a vásárlásról, nála azonban a revízió más szabálytalanságokat is felderített: elismerte, hogy üzletszerűen kereskedik a kockákkal, de, mint kiderült, tevékenységét adószám nélkül végzi. Mindhárman büntetést kaptak, és a NAV továbbra is figyelemmel kíséri ezeket az értékesítési csatornákat.