– A nyár az élményszerzés, a kikapcsolódás időszaka, de veszélyekkel is járhat. Odafigyeléssel, tervezéssel megelőzhető a baj, hogy ne ronthassa el semmi a nyári örömöket – mondta lapunknak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott szóvivője.

A betörők nyáron figyelhetik a közösségi oldalainkat is. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Vad Róbert szerint ha a szállást interneten foglaljuk le, mindenképpen meg kell győződni arról, hogy megbízható-e a szállásadó, és célszerű minden esetben az ottani fizetést választani.

Nyáron is vigyázni kell

– Talán ennél is fontosabb a közösségi oldalak kezelése. Fontoljuk meg, mit osztunk meg a közösségi média felületein. Ha mindenképpen posztolni akarunk az utazásunkról, azt a megfelelő biztonsági szabályok betartásával tegyük. Vagyis az ingatlanban legyen megfelelő riasztórendszer, és ha hosszabb időre utazunk el, kérjünk meg egy ismerőst, hogy időközönként ürítse ki a postaládánkat. A betörők ugyanis résen vannak, és figyelhetik a közösségi oldalakat is – hívta fel a figyelmet Vad Róbert.

Arra is figyelni kell, hogy ajtót, teraszajtót, ablakot ne hagyjunk nyitva.

Elég egy kis ablak

A betörők egy kis ablakon is be tudnak bújni, sőt előfordul, hogy a tetőcserepet vagy a mennyezetet is megbontják. Így különösen fontos, hogy a tetőfeljáróról se feledkezzünk el, főleg, ha az belülről közvetlenül a lakásba nyílik. Udvarról nyíló tetőfeljáróra mindenképpen egy komoly, nehezen feltörhető ajtót és zárat szereljünk fel.

Érdemes az ingatlanban található komolyabb értékű tárgyakról, műszaki cikkekről házi leltárt készíteni, amelybe felírjuk a típust és a sorozatszámot is, illetve jó ha van fényképünk, ami segíthet egy esetleges betörésnél a biztosítás rendezésében is.

Örök téma a strandra kivitt értéktárgy is. A csomagokat nem szabad őrizetlenül hagyni, mert az, ha letakarjuk egy törölközővel a pénztárcánkat, édeskevés.

A fizetés sem mindegy

– Használjuk az értékmegőrzőt, és csak a legszükségesebbeket vigyük magunkkal. Az autót mindig zárjuk be, kerékpárunkat, rollerünket, motorunkat pedig biztonsági zárral rögzítsük – tanácsolja a megbízott szóvivő. És ezzel még nincs vége a veszélyeknek.