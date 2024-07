A Király-tó adott otthont a regionális polgárőr napnak, ahol Polyák Zsolt, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője is beszédet mondott. Elismerően szólt a Csongrád-Csanád és a Békés vármegyei polgárőrök elhivatottságáról. Kihangsúlyozta: a közös munka legnagyobb eredményének azt tartja, hogy az állampolgárok bíznak bennük. Ezt csak is elkötelezett és lemondásokkal járó szakmai tevékenységgel lehet elérni és fenntartani. A feladatban továbbra is számítanak rájuk, mint a rendőrség kiemelt stratégiai partnereire.