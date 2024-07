14:37 A város tűzoltói végzik a műszaki mentést a balesetnél, amely a villamosforgalmat is akadályozza. Áramtalanították a személyautót. A helyszínre mentők is érkeztek – számolt be róla a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy baleset történt a Fonógyári úton. Emiatt Fonógyári út vá. - Vadaspark között villamospótló autóbuszok közlekednek. Vadasparknál visszafordítják a villamosforgalmat.

– közölte a Szegedi Közlekedési Kft. Facebook oldalán.

Előreláthatólag 5-15 perces vonali késések várhatóak.

Érintett járatok: 3F-es villamosvonal.