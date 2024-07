Az elmúlt napok magas átlaghőmérséklete miatt jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fenntartja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Baranya, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben.

A Nébih hétfőn azt is közölte, hogy kiterjesztették a tilalmat Budapestre és Pest vármegyére. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a következő napokban az előrejelzések szerint nagyon magas átlaghőmérséklet és napsütéses óraszámok várhatóak. A Nébih óvatosságra inti a lakosságot. Hangsúlyozták, hogy belterületen se gyújtsanak nagy lángmagasságú tüzet, ugyanis a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterre is tüzet idézhetnek elő. Hozzátették, hogy a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, illetve azok 200 méteres körzetében szintén tilos a tűzgyújtás. A korlátozás alatt a tűzgyújtás nem engedélyezett a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az érdeklődők a www.erdotuz.hu-n szerezhetnek információkat.