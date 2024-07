Elfogadta a legutóbbi közgyűlés Szeged város Drogellenes stratégiájának 2023. évi végrehajtásáról szóló beszámolót. Ebben egyebek mellett az szerepel, hogy Szeged speciális földrajzi helyzetéből, a határ közelségéből adódóan, és amiért rengeteg az egyetemista és a középiskolás diák, fokozottabb annak az esélye, hogy a kábítószerek nagyobb arányban megjelenjenek, és sokan kipróbálják azokat. A stratégia megemlíti azt is, hogy napjaink jellegzetes problémaköre az internet, játék-, közösségi hálózatfüggőség. Ezek pedig megváltoztathatják egyesek viselkedését.

Azt is írták, hogy elvégeztek egy kutatást a általános és középiskolások között a droghasználatról. Összesen 2239 gyereket kérdeztek meg, természetesen név nélkül. A Kábítószer Egyeztető Fórum arra jutott, hogy Szeged hozza az országos átlagot, nincsenek komolyabb eltérések más, nagyobb városokhoz képest. Ennek ellenére kidolgoznak egy iránymutatást az általános és középiskolás tanároknak, a droghasználat és a kereskedelem megfelelő kezelésére. Kiderült az is, hogy Csongrád-Csanád vármegyében hat összekötő tiszt van a rendőrségen, akik tartják a kapcsolatot az iskolákkal. Emellett az iskolákban pszichológusok is segítik a tanárok munkáját.