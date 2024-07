Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek 48 perce

Hajó érkezett a vármegyei polgárőrökhöz

Egy használt, de felújított hajó is a rendelkezésére áll mostantól a Marosmenti Polgárőr Egyesületnek, vagyis már a folyókon is járőröznek. A rendőrségtől kapott járművet Szegeden is használják majd. Számos feladata lesz a hajónak, például a víziforgalom, vagy éppen a migráció ellenőrzése.

Suki Zoltán

Jó szolgálatot tesz a járőrhajó a Tiszán. Fotó: Gémes Sándor

Újabb erősítés érkezett a Csongrád-Csanád vármegyei polgárőrökhöz. Ezúttal egy folyami kishajóval gazdagodtak, amelyet hétfőn adtak át Szegeden, a nemzetközi határállomáson és rendőrségi stégen. A hajót a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól kapták a polgárőrök. Fotó: Gémes Sándor – A hajót a Marosmenti Polgárőr Egyesület újította fel. Elsősorban a megemelkedett víziturizmus és a migráció ellenőrzésére használjuk majd – mondta az átadón Batiz István, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőrök Szövetségének elnöke. Nagy segítség az új hajó Az eseményen részt vett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője is. Rádi Norbert arról beszélt, hogy a polgárőrök sokat segítenek nekik a folyóvizek ellenőrzésében. – A hajó egy olasz gyártmányú kisgéphajó, és csaknem húsz éve van a rendőrség flottájában. Korábban a Tisza északi szakaszán teljesített szolgálatot, és most, a felújítása után abban bízom, hogy még húsz évig szolgálhat a folyó Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán – tette hozzá Rádi Norbert. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig azt mondta, hogy a polgárőrség már földön, vízen és levegőben is dolgozik. Az elnök szerint a nagy folyókon a vízi polgárőr egyesületek jól működnek, és ténylegesen részt vesznek a vízi közeledés ellenőrzésében, és segítésében. De arra is volt már példa, hogy egy-egy bajba jutott jármű utasain is segítettek. Önkéntesen segítik a rendőröket A polgárőrségnek eredményes vízi tagozata működik már a többek között Tiszafüreden, Szolnokon, Tiszakécskén, Újszegeden vagy Makón. A polgárőrök önzetlenül, önkéntesen vállalt munkával segítik a vízi rendészetet. Ahhoz, hogy a hajót vezetni tudják, a polgárőrök elvégezték a megfelelő tanfolyamot, így már kedden szolgálatba is állíthatják az új vízijárművet.

