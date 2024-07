Az extrém hőség megterheli még az egészséges emberi szervezetet is, a krónikus betegséggel küzdők és az idősek azonban az átlagosnál is jobban megszenvedik a több mint egy hete tartó hőhullámot. A mentőknek ilyenkor az átlagosnál lényegesen több munkájuk van, hétfőn azonban kiugróan magas esetszámot regisztráltak. Ennek okairól beszélgettünk Hangai Józseffel, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársával, illetve az is szóba került, mit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt.

Húsz másodpercenként indul egy autó menteni

– Hétfőn országosan 4557 riasztás érkezett a mentők felé. Ez az előző év azonos napjához viszonyítva közel 27 százalékos többletet jelent. Ez a nap volt az eddigi rekord mentés szempontjából a mostani hőhullámban: átlagosan 20 másodpercenként indult egy autó – ismertette a döbbenetes statisztikát Hangai József. Hozzátette, vármegyei szinten is több mint 20 százalékos az esetszám növekedés.

– Főleg a krónikus betegségek akkut fellángolásával találkozunk, ami szintén sok esetben a hőségnek köszönhető, viszont nem kifejezetten a meleg okozta rosszullétet jelenti. Utóbbi kapcsán az a tapasztalat, hogy az emberek szervezete eddig még viszonylag jól kompenzálta a hőséget, mostanra azonban elfogytak a tartalékok. Ez okozhatta a hétfői hirtelen esetszám növekedést, amikor több hőkimerült, illetve hőgutát kapott beteggel is találkoztunk – mondta.

Elfogyott a szervezetünk minden tartaléka

Hangai József rámutatott, ebben az időben már lakásban is lehet valaki rosszul a melegtől, nem csak utcán – mindkét esettel találkoztak a hét első napján. Olyan is akadt, aki a nem megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás miatt lett rosszul, de olyan is, aki elesett az udvaron és néhány órát töltött a napon.

A szervezetet érő tartós, nagy meleg, esetleg még fizikai munkával is párosítva egy idő után kimeríti a szervezetet és felborul a folyadék- vagy ionháztartás, ami különféle szervi rendellenességeket is tud okozni. A legveszélyeztetettebbek a kisgyermekek, akik még rengeteget párologtatnak légzéssel, ezért különösen oda kell figyelni folyadékbevitelükre, illetve az idősek, akik nem érzik a szomjúságot. – Általánosságban elmondható, hogy minden 10 kilogramm testtömegre legalább 4 deciliter folyadék fogyasztása javasolt. Ez azt jelenti, hogy ebben a hőségben akár 4 liter folyadék sem számít soknak egy átlagos testfelépítésű felnőttnek. Ez legyen alkohol- és cukormentes, illetve minden ilyen ital ezen a mennyiségen felül kalkulálandó – hívta fel a figyelmet Hangai József.