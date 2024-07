A napokban egy Csongrád-Csanád vármegyei buszmegállóban lett rosszul egy idős nő. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán azt írta, hogy az eszméletlen beteg mellett többen elmentek anélkül, hogy segítséget nyújtottak volna neki, mire egy autóban utazó kislány észrevette őt. Az 5 éves Léna azonnal szólt édesapjának, hogy álljon félre és nézzék meg a nénit. Az édesapa azonnal teljesítette kislánya kérését, és miután nem tudták felébreszteni a beteget, a férfi a mentők segítségét kérte. A mentésirányító azonnal több mentőegységet riasztott, akik perceken belül helyszínre értek és megkezdték a nő emelt szintű ellátását, akit végül Léna segítőkészségének köszönhetően stabil állapotban szállíthattak kórházba.

A kislányt később vendégül látták a Szegedi Mentőállomáson, ahol sokat beszélgetett az életmentőkkel. Bár Léna még csak most készül iskolába, a mentőhívás és az elsősegélynyújtás területén igen tájékozott, amit be is mutatott, és amiről sok felnőtt is példát vehetne.