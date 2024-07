Szerdán összesen 8 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban – közölte csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság. A migránsokat Csongrád-Csanád vármegyében, Ásotthalmon találták. Az illegális migránsok ellenőrzésükkor szír állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni, a rendőrök így – a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően – visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Ugyanaznap a rendőrök Csongrád-Csanád vármegyében 8 csoportban 20 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje a határt.

A hirado.hu a Politicora hivatkozva arról számolt be, hogy francia és brit hatóságok erőfeszítései ellenére továbbra is ezrével próbálkoznak a Föld legkülönfélébb pontjairól érkező illegális migránsok azzal, hogy a franciaországi Calaisból a Doveri-szoroson átkelve Nagy-Britanniába jussanak. A határozottabb hatósági fellépés és a szigorított törvényi háttér ellenére a már többször is felszámolt, ám az illegális migránsok által minduntalan újra benépesített calais-i „dzsungel” lakói egyre sűrűbb rajokban ostromolják tengert. A brüsszeli lap helyszíni riportja felidézte, hogy a 75 ezer lakosú Calais történelmi városát 1990 óta sújtják az egymást követő migránshullámok.