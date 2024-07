Tíz éve alakult át teljesen a szegedi betegellátás azzal, hogy létrehozták a sürgősségi betegellátó önálló osztályt, amely azóta is évi 40 ezer beteget fogad az év 365 napján. Az SBO elmúlt időszakáról és a jövő terveiről beszélgettünk Pető Zoltán osztályvezető docenssel.

– A születésnapon ünnepeltük, hogy ötmillió kétszázhatvanötezer perce voltunk folyamaton nyitva – mondta Pető Zoltán, ezzel is érzékeltetve, hogy az osztály minden pillanatban a betegek rendelkezésére áll, leállás nélkül. Hozzátette, az SBO megnyitásával méltó struktúrában alakult ki egy olyan, betegek köré szervezett sürgősségi ellátás, amelyre korábban nem volt példa a régióban.

– Addig is magas színvonalú ellátás zajlott, de több mint 13 helyen volt betegfogadó hely és azt, hogy ki hova kerül, a mentők döntötték el. Nekik azonban nincs a kezükben olyan diagnosztika, amivel minden esetben pontosan meg tudják határozni a problémát, éppen ezért gyakran előfordult, hogy a betegeket át kellett szállítani másik klinikára. Most viszont a legtöbb beteg az SBO-n keresztül kapja meg az első ellátást, amely mellett közvetlenül ott van a képalkotó diagnosztika is és egy házban van a műtőkkel. Vagyis bárki, aki ide bejön, annak a társszakmák is rendelkezésre állnak – magyarázta az osztályvezető.

Mindez azonban azt is jelenti, hogy minden mentős beteg ezen az osztályon köt ki, ahogyan sokan azok közül is, akik maguk indulnak el orvosi segítségért.

– Átlagosan napi 100-120 beteg fordul meg nálunk, az elmúlt időszak kemény nyári napjain azonban ez a szám akár 190-ig is felment. Volt olyan pillanat, amikor minden vizsgálónk, ágyunk és székünk tele volt – osztotta meg velünk a döbbenetes adatokat Pető Zoltán.

A hatalmas forgalom egyébként annak is köszönhető, hogy sokan indokolatlanul veszik igénybe az SBO-t – a napi feladatszám nagyjából 30 százalékát ők teszik ki.

– Van, aki a benőtt körmét, más a kullancsát szeretné nálunk kivetetni. De jönnek kivizsgálási kérelemmel is évek óta fennálló panaszok kapcsán. Mi azonban azért vagyunk, hogy a sürgősségi ellátást biztosítsuk azoknak, akiknek erre szükségük van. Minden más esetet továbbítunk az illetékes ellátók felé, de mivel a nem sürgős eseteket is meg kell vizsgálnunk, ez jelentős felesleges többletterhet ró az intézményre. Ami pedig a többi, ellátásra várót érinti hátrányosan, hiszen emiatt jelentősen megnő a várakozási idő – beszélt az SBO legnagyobb problémájáról az osztályvezető. Hozzátette, a vizsgálatokra is várni kell, ráadásul a betegeket nem érkezési, hanem állapotuk súlyossága szerinti sorrendben látják el. Mindezek miatt történhet, hogy órákat is várhatnak a betegek az osztályon, a hozzátartozók pedig nagyon nehezen tudnak orvossal beszélni.

– Türelmet és megértést kérünk, mert nagyon sokat dolgozunk – mondta Pető Zoltán.

A 10 éves fennállás természetesen a számvetésre és a tervezésre is alkalmat adott. Pető Zoltán elárulta, szeretné, ha az SBO klinika lenne, ahogyan az 3 egyetemi városban már megtörtént.