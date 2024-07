Derékba tört egy több méter magas fa hétfőn reggel Szegeden, a Kossuth Lajos sugárúton, a törzs felső része a közeli épületre dőlt. A műszaki mentést a szegedi tűzoltók végezték el, motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Kicsivel később a Füge sorra riasztották a hivatásos egységet, ahol egy diófa több ága is leszakadt, veszélyeztetve a gyalogosokat. A reggeli órákban a Mars téren is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak, itt is több méteres magasságban lógott egy leszakadt ág. A műszaki mentéseket a szegedi hivatásos tűzoltók mindenhol rövid idő alatt elvégezték, személyi sérülés sehol sem történt.

Kisteherautó és mezőgazdasági vontató karambolozott hétfőn Szentes-Kajánújfalunál, a 4401-es úton. A szentesi hivatásos egység áramtalanította a járműveket. A balesetben nem sérült meg senki.

Felvonóban rekedt egy ember hétfőn kora este egy hódmezővásárhelyi társasházban. A város hivatásos tűzoltói nyitották fel a liftet, a lakó nem sérült meg.

Két hektáron lángolt a tarló, és tíz körbála is égett hétfőn este Szentes-Lapistó területén. A tüzet a szentesi és az orosházi tűzoltók fékezték meg, személyi sérülés nem történt.