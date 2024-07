Vasárnap összesen 35 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök – közölte hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság. A határsértőket öt csoportban találták meg, mindegyiküket Csongrád-Csanád vármegyében, Ásotthalmon. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor szír, afgán, bangladesi és iraki állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni, így a rendőrök visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Ugyanaznap a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán 20 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarországra lépjen.

A teljes hétvégén 44 határsértő ellen intézkedtek. Archív fotó: Karnok Csaba

A rendőrség arról is beszámolt, hogy a teljes hétvégén 44 határsértő ellen intézkedtek. Szombaton hét, vasárnap 35 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak kettő határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt teljes héten az ország területén 108 határsértőt állítottak meg, és kísértek vissza. A megelőző héten – július 16-tól 22-ig – a feltartóztatottak száma nyolcvan volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak hét határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt négy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás.