Vasárnap összesen 4 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban

– közölte hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság. Kettő migránst Csongrád-Csanád vármegyében Ásotthalom, kettőt pedig Bács-Kiskun vármegyében a Homoródon találtak. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Sokakat kellett visszakísérni. Archív fotó: Csudai Sándor

Ugyanaznap a határkerítés csongrád-csanádi szakaszán 45 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt.

A rendőrség arról is beszámolt, hogy a hétvégén huszonhét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.

Pénteken hét, szombaton 14, vasárnap négy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak két határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Ezt az eljárást akkor indítják el, ha az illegális bevándorló be tudja bizonyítani, hogy olyan országból jött, amelyikkel van Magyarországnak toloncegyezménye. Ezek egyébként Horvátország, Románia és Ukrajna.