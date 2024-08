Most azonban egy komoly, és egyben az első programunkra készülünk. Megszervezzük az I. Subasa, Sziksóstó, Öreghegy Polgárőr Egyesület Családi Támogató Napját. Ez ugyan még kicsit odébb van, de már most érdemes beszélni róla. Szeptember 7-én várunk mindenkit a Dorozsmai Íjászok Baráti Körének pályájára, ahol egész napos programmal készülünk. Lesznek ügyességi versenyek, rendőrautó bemutató és sok minden más mellett például lángosevő verseny is