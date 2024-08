Kedden összesen 30 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, hogy az összes migránst Csongrád-Csanád vármegyében találták. Az illegális bevándorlókat Ásotthalmon és Szegeden találták. A feltartóztatott migránsok ellenőrzésükkor szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Ugyanaznap a határkerítés csongrád-csanádi szakaszán 69 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarországra lépjen.

Azt pedig már a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója mondta a Kossuth rádióban, hogy a tavalyihoz képest több illegális bevándorló érkezik valamennyi Európába vezető útvonalon.

Bakondi György felhívta a figyelmet, hogy éppen most Ceutánál 700-an próbálnak úszva bejutni Spanyolországba, míg Olaszországban egy hajót le kellett foglalni, mert nem tartotta be az illegális migránsokkal kapcsolatos törvényi szabályokat, és a görög szigetekre vezető útvonal is rendkívül zsúfolt, számos baleset, illetve atrocitás, fizikai erőszak történik ott.