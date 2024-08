A kisteleki szőlők közelében lévő átjárónál egy mozdonyszerelvény elgázolt egy motorkerékpáros – írtuk hétfőn. A hetven év körüli férfinak esélye sem volt túlélni a balesetet. A mozdony csupán hétszáz méter után tudott megállni a síneken. A motort kettévágta a szerelvény.

A TV2 Tények című műsora úgy tudja, hogy a motoros éppen az egyik ismerőséhez tartott, majd a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre és bekövetkezett a tragédia.

A Tényeknek nyilatkozott az elhunyt egyik barátja is, a férfi elmondta, hogy a motoros állatokat is tartott és volt egy lánya is. A teljes tudósítást itt nézhetik meg.

Idén eddig már 13-mal több baleset történt vasúti átjárókban, mint tavaly ugyanebben az időszakban, és 17-en vesztették életüket ilyen balesetekben év eleje óta – erről Váczi Viktor, a MÁV helyettes szóvivője számolt be a Tényeknek. Ahogy korábban megírtuk, idén eddig három baleset történt a Csongrád-Csanád vármegyei vasúti átjáróiban. Ezekben a balesetekben hárman meghaltak.