Haladnak a rendőrök az úgynevezett gyógycipős ügyben, aminek vannak Csongrád-Csanád vármegyei szálai is. A Nemzeti Nyomozó Iroda arról számolt be, hogy két nyomozást már befejeztek a rendőrök, és nemsokára vádemelés várható.

Nemcsak gyógycipők után járó állami támogatásokat igényeltek.

Nyolc gyanúsított ügye már a Nógrád Vármegyei Főügyészségen, kettőé pedig a Pécsi Járási Ügyészségen van. Az említett két eljárás mellett számos hasonló ügy van még az országban.

Korábban megírtuk, hogy a gyógyászati segédeszközökkel való visszaéléssel kapcsolatban három büntetőeljárás indult költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. Ezt közölte velünk a rendőrség, amikor azt kérdeztük tőlük, hogy a vármegyében mennyi gyanúsítottja van az úgynevezett gyógycipős ügynek. Pontos számot nem írtak, de többen is érintettek.

Egészségügyi forrásainktól úgy tudjuk, hogy mindegyik meggyanúsított orvos szabadlábon védekezik, és dolgozhatnak is.

A szerteágazó bűnügy felderítése érdekében az ország különböző pontjain létrehozott nyomozócsoportok folyamatosan elemzik és értékelik az újabbnál újabb adatokat, és továbbra is szorosan együttműködnek a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival. Így vált ismertté, hogy a bűnszervezethez kötődő cégek nemcsak gyógycipők után járó állami támogatásokat igényeltek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK), hanem más gyógyászati segédeszközök után is benyújtottak igényt. Az ortopéd orvosok által felírt vényeken így a gyógycipőkön túl szerepeltek még gerincortézisek, és ahhoz tartozó különböző járássegítő alkatrészek, illetve csuklóortézisek és térdortézisek is, mely eszközök mindegyikének a rögzítés, a támasztás és a tehermentesítés a funkciója.