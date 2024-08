Meg nem erősített információink szerint egy csongrádi fiatal volt az, aki életét vesztette vasárnapra virradó éjszaka a csongrádi Körös-torok egyik szórakozóhelyén, a Körös-Toroki Napok fesztivál ideje alatt.

Egy szemtanú arról számolt be a hiros.hu-nak, hogy épp az egyik szórakozóhelyen voltak, amikor tőlük körülbelül 50 méterre a pult előtt összeesett egy fiatal férfi. Azonnal többen is odarohantak, a biztonságiak is, volt, aki a pulzusát nézte, utána pedig szirénázva jött a mentőautó, majd egy másik is. A mentők közel egy órán át próbálták újraéleszteni a fiatal férfit, de a szemtanú szerint elhunyt.

Az eset után a bulit beszüntették, a szórakozókat pedig hazaküldték. A haláleset körülményeit a rendőrség tovább vizsgálja.