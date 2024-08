Kigyulladt egy nagyjából ötven négyzetméteres fóliasátor Bordányban, a Deák téren. A sátorban egy autó és egy gázpalack is megsemmisült. A lángok a szomszédos épület homlokzati szigetelésére és a tetejére is átterjedtek. Az esethez a szegedi és a ruzsai hivatásos, valamint az üllési önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok több vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a fóliasátrat, illetve a lakóházat. A helyszínre mentőt is riasztottak.