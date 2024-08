Csütörtökön összesen egy határsértőt tartóztattak fel a rendőrök Csongrád-Csanád vármegyében Domaszéken. A feltartóztatott illegális migráns ellenőrzésekor marokkói állampolgárnak vallotta magát, azonban ezt semmivel sem tudta igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őt az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A kerítés jelenti a végállomást.

Fotó: Havran Zoltán / Illusztráció

Az MTI pedig arról számolt be, hogy a holland bevándorlási hivatal megtagadhatja a menekültstátuszt azoktól a szíriai menedékkérőktől, akik ideiglenesen visszatérnek országukba, jóllehet továbbra is minden eset egyéni elbírálás alá esik. A tájékoztatás szerint – amelyet a Dutchnews holland hírportál ismertetett csütörtökön – az ország legfelsőbb közigazgatási bíróságának számító testület két esettel összefüggésben hozta meg a döntést: az egyiknél egy szíriai nő ment haza Hollandiából, hogy beteg anyját ápolja, ám egyéb okokból csak két év után tért vissza Hollandiába. Ekkor újabb menedékkérelmet adott be, amelyet azonban a hatóságok elutasítottak. A másik esetben egy nő kérelmét a holland bevándorlási hivatal azért utasította el, mert a vizsgálat szerint bár az illető 2013-ban elhagyta Szíriát és Egyiptomba ment, a 2021-ben a holland hatóságokhoz beadott kérelméig legkevesebb hat alkalommal visszatért Szíriába, ahol a kormányerők ellenőrizte területen élt. Esetében az elutasítást a hatóságok azzal indokolták, hogy ha a nő többször, hónapokra haza tudott látogatni, vélhetően nem volt veszélyben, így oltalomra sem szorul.