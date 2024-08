Szentesen, a Sima Ferenc utcában egy személyautó az oldalára borult, melynek következtében egy parkoló autó is megrongálódott. A helyszínre érkező tűzoltók áramtalanították a járművet, és a mentők is megérkeztek a balesethez. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – számolt be róla a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.