Nagy mennyiségű készpénzt, továbbá aranyékszereket és személygépkocsikat foglaltak le a rendőrök azoknál a férfiaknál, akik prostitúcióra kényszerítettek nőket. fotó: police.hu

A rendőrségi rajtaütés során készpénzt, aranyékszereket, járműveket foglaltak le, és zár alá vettek több ingatlant, köztük egy kulcsrakész, új építésű társasházat is. A férfiakat minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével, valamint kitartottság bűntettével vádolják.

Mindez csak a jéghegy csúcsa

– Az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek száma az elmúlt 4-5 évben emelkedett, éves átlagban Csongrád-Csanád vármegyében 9-10 nyomozás zajlik – nyilatkozta a Délmagyarországnak Szanka Ferenc megbízott főügyészhelyettes, aki szerint mindez csak a jéghegy csúcsa.

– Jellemzően a prostitúcióval összefüggő emberkereskedelem miatt indulnak eljárások, elvétve, évente egy-két olyan üggyel találkozunk, amiben kényszermunkáról van szó. Biztos, hogy sokkal nagyobb a valós bűncselekményszám, de azt is tudni kell, hogy jellemzően a prostitúcióval összefüggő emberkereskedelem elkövetési helye külföld – hangsúlyozta a Csongrád-Csanád vármegyei megbízott főügyészhelyettes.

Idős férfiből rabszolga lett

Az a mindszenti házaspár is luxusban élt, akikre még márciusban csaptak le a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság munkatársai. Akkor a házaspár fiát és egy velük élő nőt is őrizetbe vettek az egyenruhások. A gyanú szerint a csendes kisvárosban élő család csaknem három éve futtatott nőket Németországban és ezzel nagyjából 300 millió forintot kerestek. A pénzből egy kávézót is üzemeltettek Mindszenten, ahol a rajtaütéskor egy idős férfit találtak a nyomozók. Valószínűleg ő is áldozat volt, rabszolga: a család évtizedek óta ház körüli munkára kényszeríthette. A família tagjait emberkereskedelemmel és kényszermunkával, valamint üzletszerű kerítéssel gyanúsítják.