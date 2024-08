„Megkülönböztető jelzést használó tűzoltóautóval ütközött tegnap délután ötkor a szegedi Rókusi körúton egy személyautó. A tűzoltókocsi felborult, a balesetben hatan – hárman súlyosan, hárman könnyebben – sérültek. A rendőrség a helyszínelés alatt az utat teljes szélességében lezárta. A délutáni csúcs közepén óriási fennakadást okozott a baleset. A munkához további két tűzoltóautó vonult fel, hogy segítsék a mentést, amit közel száz kíváncsiskodó figyelt. Gombos Zoltán, a Szegedi Tűzoltó-parancsnokság hír- ügyeletese elmondta, hogy a balesetet szenvedett tűzoltóautó vezetési gyakorlaton vett részt, amikor riasztást kapott, hogy a Sándorfalvi úton egy személygépkocsi kigyulladt. Éppen a helyszínre vonult, amikor összeütközött a személyautóval” – írtunk lapunk 2007. július 31-i számában. A címlapon a felborult tűzoltóautó látható. Döbbenetes a hasonlóság a most vasárnap történt balesettel.

2007-ben is felborult egy megkülönböztető jelzést használó tűzoltóautó egy balesetben miután személyautónak ütközött a Rókusi körút és Szatymazi utca kereszteződésében.

Másnap kiderült, hogy összesen nyolcan, hat tűzoltó és két civil sérült meg. Pintér Sándor adjunktustól, a traumatológiai klinika ügyeletes orvosától lapunk akkori újságírója megtudta, hogy három könnyebben sérült tűzoltót ellátásuk után már aznap hazaengedhettek, a másik három, többszörös törést, zúzódást szenvedett kollégájukat azonban továbbra is a klinikán kezelik. Annak a lehetősége is felmerült, hogy egyiküket meg kell műteni. A Nissanban utazók egy 63 éves szegedi férfi és 60 éves felesége tegnap délután még mindig súlyos, életveszélyes, de már stabil állapotban voltak, őket az intenzív osztályon kezelik. A házaspár koponya, mellkasi sérülést és többszörös végtagtörést szenvedett, egyikük a beszállítás után agyvérzést is kapott.

A következő napon kollégáink a klinikán keresték fel a sérült tűzoltókat. Azt mondták, ötvennel mentek, az oldalára borult tűzoltóautót egyik legjobb sofőrjük vezette. Szorítanak a balesetben életveszélyesen megsérült házaspárnak, akik akkor még mindig lélegeztetőgépen voltak.

– Folyamatosan szólt a sziréna, és a hajókürtöt is bekapcsoltuk, a kocsiban ülve ráláttunk az útra, ami „tisztának" tűnt. Mindenki megállt, lehúzódott, kivéve a hirtelen érkező Nissant, ami nem lassított, manőverezni sem próbált – idézte fel a baleset előtti pillanatokat betegágyán, a traumatológiai klinikán Kenyeres Sándor szolgálatvezető. Mikor látták, hogy a kereszteződésből érkező kocsi nem tér ki, manőverezni próbáltak, a víztartály elhelyezkedése miatt magas súlypontú, tizenhat tonnás jármű azonban ráfutott a padkára és felborult.