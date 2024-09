Az, hogy egy közlekedési baleset anyagi káros, vagy sérüléses lesz, több dolgon is múlhat. Az egyik ilyen lényeges pont a biztonsági öv és a gyermekülés használata, amely alapvetően meghatározhatja egy esetleges baleset kimenetelét – közölte lapunkkal Vad Róbert, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt főelőadója.

Életet menthet a biztonsági öv.

Fotó: Ladóczki Balázs

Hozzátette, hogy nem igaz, hogy kis sebességnél, városi forgalomban nem érdemes használni a biztonsági övet.

– Sokan úgy gondolják, hogy jól kitámasztott kézzel és lábbal is lehet úgy fékezni az ütközés pillanatában tehetetlen testet, ahogy az öv teszi. Ez egyértelműen tévhit! A felszabaduló hatalmas mozgási energiát végtagjaink nem képesek megfékezni. Ezzel szemben az öv az előre száguldó testet megfogja és visszakényszeríti az ülésbe

– tette hozzá a főelőadó.

Vad Róbert azt is közölte, hogy a kutatási eredmények tükrében a biztonsági öv használatkor a balesetek súlyossági fokában jelentős javulás mutatható ki. Ez a megállapítás különösen igaz azokban a mai modern járművekben, amelyek nagy részénél már alapfelszereltség a légzsák, ami csak akkor nyújt hatásos védelmet, ha a biztonsági öv be van kapcsolva. Ellenkező esetben a kirobbanó légzsák komoly sérüléseket okoz a tehetetlenül becsapódó testen.

Fontos tudni, hogy a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öv használata. Ennek az az oka, hogy a járműben hátul helyet foglalókra is ugyanolyan veszélyek leselkednek, mint az elöl ülőkre, sőt esetleges előre repülésükkel veszélyeztetik az elöl utazókat is.