A topbűnözők között szerepel még a medgyesegyházi Vrbovszki Viktor, akit azért keresnek, mert hamis árukat tukmált rá másokra. Ő ugyan nem szegedi, sőt nem is vármegyei, viszont a korábbi listán szerepelt egy Anita nevű nő is, aki a neve alapján Vrbovszki Viktor felesége lehet. Őt lehet, hogy levették a listáról, de az is előfordulhat, hogy elfogták. A toplistán most két szegedi férfi van, Mig Zoltán és Mig Gábor. Egyikük 1891-ben, másikuk 1983-ban született, és minden bizonnyal testvérek. Őket embercsempészés miatt szeretnék kézre keríteni.

Lehet böngészni a bűnözők között. Fotó: Török János

A bűnözői toplistát több szempont alapján válogatták össze. Például, hogy legalább öttől tíz évig terjedő büntetéssel fenyegetett bűncselekmény miatt keresik, vagy már jogerősen elítélték, csak nem vonult börtönbe, esetleg különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül a keresett ember. A listán azt is feltüntették, ha fegyveres bűnöző vagy különösen veszélyes a keresett ember. A toplistás körözött bűnözők között jelenleg négy olyan van, akikre nyomravezetői díjat is kitűztek, de szegedi nincs köztük.