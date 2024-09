Egy 41 éves férfi még szeptember 8-án hajnalban, a nyitott ablakon mászott be ismerősei ingatlanába Csongrádon, ahonnan két mobiltelefont, aranyékszereket és pénzt vitt el. A rendőrség azt közölte, hogy kutakodás közben felverte álmából a lakókat, akik felismerték, mivel zavarában felkapcsolta a villanyt. A tolvaj ijedtében felmarkolta a zsákmányt, és ahogy jött, ugyanúgy távozott. Az udvaron futás közben találkozott a ház egy másik lakójával is, aki rögtön értesítette a rendőröket. Egy bokros területen, egy óra múlva el is fogták.