Vasárnap délután leégett az erdő Szeged testvérvárosa, Szabadka közelében. A vajdasági Pannon RTV írta meg, hogy kigyulladt a növényzet Radanovácnál. A lángok gyorsan terjedtek a száraz aljnövényzeten. A sűrű füst Szabadka központjából is jól látható volt. A tűzoltókat a kora délutáni órákban riasztották, azok több tűzoltókocsival vonultak ki a helyszínre. Az oltásban az erdészek és a természetvédelmi őrök is résztvettek. Radanovác Szegedtől körülbelül 40 kilométerre, autóval 47 perc távolságra található Szabadka mellett. A lángok megfékezését a szárazság és a szél is nehezítette. A tűzoltók késő délután oltották el a tüzet. Személyi sérülésről nem érkezett bejelentés.