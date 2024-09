Két ismeretterjesztő tárlat is országjáró körútra indult szeptember 5-én a Katasztrófavédelem Központi Múzeumából a tanévkezdés apropóján. A Jelentős évfordulók a tűzoltóság történetében című kiállítás a 75 éve működő, intézményes tűzoltóképzést és a 85 éves tűzoltózenekar múltját külön-külön is feldolgozza. A szervezők szándéka az volt, hogy emléket állítsanak azoknak, akik felismerték, hogy a tűzoltóképzés csak egységes, szervezett formában érheti el célját. A kiállítás másik tematikai egységében pedig azt a folyamatot lehet végig kísérni, amely a tűzoltók káreseti vagy veszélyhelyzeti kommunikációjától a zenekar életre hívásáig tartott. A most bemutatott, két egymástól elkülönülő, mégis összekapcsolódó anyag felöleli a magyar tűzoltóság történetének legfontosabb fejezeteit. A kiállítás október 1-ig tekinthető meg a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában. Október 3-án indul országjárásra, az első állomás az egri tűzoltómúzeum lesz. Ezt követően az ország valamennyi vármegyéjébe, köztük Csongrád-Csanádba is eljut majd a különleges történeti gyűjtemény.