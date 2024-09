Véradókat toborzott a szentesi Megyeháza előtt a Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. A Kossuth téren a mentőhelikopter le- és felszállásának zavartalanságát a polgárőrök is biztosították – tájékoztatta lapunkat a szervezet.

A szentesi Kossuth téren tartották a légimentős véradást szombaton. Fotó: Paksi Anikó

Az „Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék!” elnevezésű véradórendezvényt az ország hét helyszínén tartották egyszerre szombaton.

A Vöröskereszt tájékoztatása szerint a nap különlegessége, hogy a mentőhelikopterek a véradás helyszíneire kitelepülve biztosították az aznapi ügyeletet, tehát riasztás esetén onnan szálltak fel és a véradás helyszínére érkeztek vissza. Kitértek arra is, hogy a légimentős véradásra rendszerint sok család érkezik gyermekeivel, így a fiatalok is megismerkedhetnek a légimentés fontosságával, miközben tanúi lehetnek, hogy szüleik is életmentésben vesznek részt a véradással.