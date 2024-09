Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki aki betört egy szegedi ingatlanba, majd a kocsit is ellopta, hogy elvigye amit akart – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. Azt írták, hogy a bedrogozott férfi múlt hét szerda délután törte be a ház ablakát, majd onnan ruhákat, cipőket, parfümöket, 5 laptopot, ékszereket, ágyneműket, készpénzt, órákat lopott el. Csakhogy nem tudta mivel elvinni ezeket, ezért úgy döntött, hogy ellopja a ház tulajdonosának kocsiját is. Összesen 12 millió forint kárt okozott, ami részben megtérült. A férfi ellen minősített lopás miatt indult eljárás, és az ügyészség azért kérte a letartóztatását, mert már eddig is többször volt büntetve, és szerintük előfordulhat, hogy bármikor újra bűncselekményt követne el. Egyelőre egy hónapra tartóztatták le.

Autót lopott Illusztráció: Frank Yvette