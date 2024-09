A szolgálatot teljesítő rendőrök csütörtökön 40 határsértőt tartóztattak fel és 13 főt megakadályoztak a hazánk területére történő illegális belépésben – tájékoztatott pénteken az ORFK.

– Csongrád-Csanád vármegyében a járőrök 7 esetben összesen 40 határsértőt tartóztattak fel Ásotthalom, Röszke és Szeged közigazgatási területén – írták. A feltartóztatott illegális migránsoknak irataik nem voltak, és magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták hitelt érdemlően igazolni, így visszakísérték őket a határzárhoz. A említett napon a rendőrök vármegyénkben összesen 4 esetben 13 főt megakadályoztak a hazánk területére történő illegális belépésben.

– Ha az Európai Unió arra kényszeríti Magyarországot, hogy engedje be az illegális bevándorlókat, akkor Magyarország az európai eljárásrend lefolytatása után felajánlja a migránsoknak, hogy ingyen Brüsszelbe szállítja őket – erről már Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt budapesti tájékoztatóján. Emlékeztetett, hogy Magyarország a déli határon épült kerítéssel Európa külső határait is védi, az Európai Unió Bírósága mégis „gigantikus” bírságot szabott ki hazánkra, amellyel arra akarja kényszeríteni az országot, hogy engedje be tömegesen az illegális bevándorlókat, és adja fel az eddigi migrációs politikáját – mondta az államtitkár.