Azt közölték, hogy az akció elsődleges célja a vasúti átjárókban a szabálytalan áthaladás megelőzése, illetve a vagonok és azok működéséhez szükséges eszközök, berendezések rongálásának megakadályozása. Ellenőrzik a hazai és nemzetközi személyszállító vonatokat is. Figyelnek az utasok és a jegyvizsgálók védelmére is, és arra, hogy senki ne szálljon fel a mozgó vonatokra, vagy ugorjon le azokról. Az akcióban szerepet kap a megelőzés is, a gyermekek figyelmének felhívása a vasúti közlekedés biztonságára.



Fotó: Csapó Balázs