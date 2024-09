A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata kiváló eredményeket ért el a 2024-es Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokságon, amelyet kedden rendeztek a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezésében, a Ravazd melletti Magyalosi Lőtéren. A versenyen négy kategóriában – női, speciális, civil ruhás és egyenruhás – valamint csapatversenyben is összemérték tudásukat a rendőrök.

A Csongrád-Csanád vármegyei csapat remekelt, hiszen a pálya csapatversenyben és az összesített csapatversenyben is a második helyen végeztek. Egyéniben is szép eredmények születtek: Bálint Nikoletta r. őrmester és Nándori Árpád c. r. zászlós kategóriájukban egyaránt ezüstérmet szereztek, míg Bús András r. zászlós a civil ruhás kategóriában a harmadik helyen végzett. Kis Máté Olivér r. törzsőrmester az egyenruhás kategóriában a negyedik helyet szerezte meg.