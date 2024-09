Szombaton egy szárítógép gyulladt ki egy szegedi társasház második emeleti lakásában, de a tűzoltók gyorsan eloltották, senki sem sérült meg. Ugyanezen a napon Csongrádon egy fa dőlt egy lakóházra, míg Hódmezővásárhelyen egy fa az úttestre esett – mindkét esetben a tűzoltók avatkoztak be – derül ki a katasztrófavédelem összesítőjéből.



Vasárnap főként leszakadt faágak okoztak gondot a vármegyében, több településről is érkeztek bejelentések. Egy autóbusz is felborult Szeged közelében, de csak a sofőr tartózkodott a járművön, és sértetlenül megúszta az esetet. Két autó is karambolozott Szegednél, egy utast a tűzoltók szabadítottak ki. Az M43-as autópályán egy autó ütközött szalagkorlátnak, senki sem sérült meg, míg Magyarcsanádnál egy autó árokba borult, ahol a sofőrt mentették ki a tűzoltók.