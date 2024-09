Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki eltiltás hatálya alatt, drogosan vezetett és még a rendőrök elől is megpróbált elmenekülni. A férfit a bíróság 2022. novemberében tiltotta el 1 év 3 hónapra a járművezetéstől. A vádlott ennek ellenére 2023. februárjában és 2024. januárjában is a tulajdonosuk engedélye nélkül vezetett két autót is Szegeden, amikor is a rendőrök igazoltatni akarták. A vádlott az egyik alkalommal a hátsó ülésre mászott át, és azt mondta, hogy nem ő vezetett, másodjára pedig bedrogozva elmenekült. A rendőrök Szegedről egészen Kiskunmajsáig üldözték, ahol egy fának ütközve állt csak meg. Ezeken kívül tavaly márciusban is autóba ült, és amikor megállították, a hátsó ülésen utazó két utas közé mászott. Rövidesen bíróság elé állhat.