Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki tavaly télen hat embert is átvert azzal, hogy kiadott nekik egy olyan makói lakást albérletbe, ami nem is az övé volt. A vádirat szerint a vádlott albérlőként bérelt Makón egy lakást, melyet ügyvédi felszólításra el kellett hagynia 2023. december 31-éig. Miután megtudta, hogy költöznie kell, elhatározta, hogy úgy fog pénzhez jutni, hogy egy közösségi oldalra kitesz egy hamis hirdetést, melyben kiadásra kínálja fel a lakást. A hirdetésre hatan is jelentkeztek, akiknek kiköltözése előtt még sajátjaként be is mutatta az ingatlant. Tőlük kaució címén 110.000 és 200.000 forint közötti összegeket vett át, mindegyiküknek azt ígérve, hogy hamarosan átvehetik tőle a kulcsokat, erre azonban soha nem került sor. Összesen 885.000 forintot kapott, ezután mondvacsinált indokokkal húzta-halasztotta az állítólagos beköltözésüket, és többszöri kérésük ellenére semmit sem térített nekik vissza az átadott összegekből. A járási ügyészség a vádlottat hat rendbeli csalással vádolja.