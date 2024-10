Kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt kell felelnie egy szegedi férfinak, aki egy bűnbanda tagjaitól átvette a megyeszékhelyen ellopott rollereket és bicikliket. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön azt közölte, hogy a rendőrök egy kerékpár- és rollerlopásokra szakosodott bandát lepleztek le, akik több tucat járművet loptak el.

A bűnbanda drogot akart a járművekért. Fotó: police.hu

A nyomozók megtalálták azt is, akihez eladásra vitték a lopott eszközöket, hogy azt kábítószerre cseréljék, őt vádolják kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással. A házkutatáskor más bűncselekményekből származó dolgok is előkerültek, sőt, egy másik férfi is felbukkant, aki éppen a kereskedőhöz tartott, zsebében egy tasak marihuánával. A Szegedi Rendőrkapitányságra az ügyek miatt több mint harminc embert állítottak elő, közülük kilencet gyanúsítottként hallgattak ki, valamint öt társukat őrizetbe is vettek.