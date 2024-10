Elsírta magát a bíróság előtt az ítélethirdetéskor az a szentesi férfi, akit a Szegedi Törvényszék hét év hat hónap börtönbüntetésre ítélt hétfői tárgyalásán. A barátját halálra verő férfit halált okozó testi sértés és súlyos testi sértés miatt ítélték el.

Mindent tagadott a büntetett előéletű férfi. Fotó: DM

Halára verte a férfit

Az ügy előzménye, hogy a vádlott és ismerőse 2022 nyarán együtt ittak a vádlott otthonában. Az ügyészség szerint június 4-én csatlakozott hozzájuk egy harmadik, akkor Németországból hazatérő ismerősük is. Aznap éjjel összevesztek, és össze is verekedtek, mert a vádlott azt hitte, hogy a későbbi áldozat lopott tőle. A vádiratban az szerepelt, hogy a veszekedés verekedésig fajult, és a vádlott legalább tízszer megütötte az áldozatot, aki a dohányzóasztalba is beverhette a fejét. Miután a megvert férfi összeesett, a támadója magára hagyta, és csak másnap értesítette a mentőket. Az életét azonban már nem sikerült megmenteni, de ha még időben kértek volna segítséget, akkor elképzelhető, hogy nem halt volna meg. Az ügy vádlottja volt a harmadik, Németországból hazatérő férfi is, aki szintén ártatlannak vallotta magát. Ő azonban időközben meghalt, és a férfi az eljárás további részében azt állította, hogy ő verte meg az áldozatot.

Mindvégig tagadott

A hétfői tárgyaláson a többszörösen büntettet férfi az utolsó szó jogán is tagadta a bűnösségét, nem mutatott megbánást. Szerinte logikátlan volt az egész eljárás. Azt mondta, nem is tudja, hogy mivel van vádolva, és nem vállal felelősséget azért, amit tett. Még az ítélet kihirdetése után is beszélt a bírósághoz, azt hangoztatva, hogy ártatlanul ítélték el.

Nehéz ügy volt

Horváth-Tóth Imola bíró az ítélet kihirdetése után elmondta, hogy nehéz dolga volt a bíróságnak, mert amikor az eset történt ketten voltak jelen, de az egyikük időközben meghalt. A bíróság szerint a meghalt férfi korábban azért mondta azt, hogy nem látta a támadást, mert nem akarták egymást bajba keverni. A bírónő arra emlékeztetett, az eljárás alatt a vádlott elismerte, hogy összevesztek és megpofozta az áldozatot, akit korábban meg is rugdosott. Horváth-Tóth Imola arra is felhívta a figyelmet, hogy nem igaz az, hogy a vádlott szerint a hatóságok az ő bűnösségét igyekeztek bizonyítani. Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott és védője fellebbezett.