Évek óta gyűjti a társszervek és kollégák kar- és állományjelzéseit a mórahalmi Sárközi László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőrség szakmai alelnöke, a Mórahalmi Önvédelmi Egylet Polgárőrség elnöke. De nem ám otthon, a vitrinben, hanem a szolgálati Dacia Duster kalaptartóját díszítette ki velük, úgy hogy amikor felnyitja valaki a csomagtartót, akkor válnak láthatóvá a karjelzések. Van ezek között rendőri, polgárőrös, katasztrófavédelmi, eseményre, közös szolgálatra készíttetett is. Több külföldi jelzés is található a gyűjteményben, például osztrák, szlovák és cseh.

Karjelzésgyűjtemény a mórahalmi polgárőrség szolgálati kocsijának kalaptartóján. Fotó: Török János

Legutóbb néhány éve bukkantunk egy ennél is lenyűgözőbb kollekcióra Mórahalomtól nem messze, egy zákányszéki tanyán. Legalább háromszáz, különböző rendvédelmi szervektől, a világ minden tájáról származó karemblémát gyűjtött össze az elmúlt évtizedekben, Csikesz Péter, a ma már nyugdíjas lőkiképző, aki Veterans' Shooting Club néven lövészklubot vezet Zákányszéken. Azt mondta, mindegyiknek különleges a története. A fali vitrinben két részre osztva sorakoznak az emblémák egyik oldalon a magyarok, másikon a külföldiek. Többek között van Dél-Afrikából, az afganisztáni Kabulból, Japánból, Norvégiából, Amerika néhány államából és Kínából is. Sárközi Lászlónak így új autót kell beszereznie, ha be akarja hozni a lemaradást.