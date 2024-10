Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki akkumulátor-lopásokra specializálódott, és két hónap alatt 17 lopást követett el – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség. A kecskeméti férfi 2022 nyarán vasvári, örkényi, szentesi és kecskeméti telephelyekre is betört, majd az ott lévő teherautókból kiszerelte az akkumulátorokat, emellett több telephelyről szerszámgépeket is magával vitt. Ezen kívül Kecskeméten parkoló több teherautóból és egy autóból is kilopta a járművek akkumulátorait. A férfi alig két hónap alatt több mint 30 akkumulátort vitt el.

Csak a hűlt helyét találták az akkumulátornak. Fotó: Rendőrség

Ez azonban nem volt elég neki. Egy budapesti és egy solymári telephelyre is betört. A férfi mindkét helyszínről megpróbálta autójával elvontatni az ott álló 850 ezer, illetve csaknem 3 millió forint értékű lakókocsikat, azonban ez egyik esetben sem járt sikerrel. Budapesten vontatás közben a lakókocsi kereke elakadt egy csatornában, míg Solymáron egy buckán feneklett meg a kinézett jármű.

Kiderült, hogy korábban nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában és Németországban is elítélték már vagyon elleni bűncselekmények miatt. A vádlott a Magyarországon elismert külföldi ítéletei miatt már különös visszaesőnek minősül.