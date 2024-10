– A tűzoltóknál minden nap arról szól, hogy sorra érkeznek a telefonhívások a bajba jutottaktól, ők pedig segítenek. Október elsején is érkezett hozzánk egy hívás…de már nem tudtunk segíteni. Ezen a napon örökre elveszítettük fiatal bajtársunkat, munkatársunkat, barátunkat, Fülöp Gábort, avagy Fülét, ahogyan mi hívtuk – írta holnapján a Csongrád-Csanád Vármegyei katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kollégái gyászolják a tűzoltót. Fotó: Katasztrófavédelem

Az utcán esett össze

A fiatal tűzoltó az utcán esett össze kedden, és már nem tudtak rajta segíteni.

Fülöp Gábor 1997 óta teljesített szolgálatot. A szegedi laktanyában vette fel élete első szolgálati napját. Évekig volt vonulós tűzoltó, majd 2012-től a vármegyei műveletirányításon fogadta a segélyhívásokat.

Mindig segített

– Mindig, mindenhol segíteni akart. Hivatásos és civil mentőszervezetnek is tagja volt. Már a megalakulásakor csatlakozott a HUNOR mentőszervezethez. Tagja volt a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálatnak is. Minősített búvárként számos mentésben vett részt. 2019-ben több társával együtt dolgozott többek között a Hableány hajókatasztrófa helyszínén is. Nem csak szakmailag, de emberileg is kivételes volt. Végtelen szerénysége, segítőkészsége vitathatatlan. Mosolygós arca mindannyiunk emlékezetében ott él. Nem lehetett tőle lehetetlent kérni – fogalmazott a katasztrófavédelem.

Barát is volt

Azt is írták, hogy a szervezet minden tagja megrendülve vette tudomásul, hogy Fülöp Gábor elment. Bajtársaiban nem csak munkatársakra talált az elmúlt huszonhét évben, hanem valódi barátságokat is kötött.A katasztrófavédelem munkatársai nem kollégaként, hanem igaz bajtársként, igaz barátként búcsúznak most tőle.

– Nem csak az egyesület, de az egész emberiség nagyot veszített Gábor távozásával – ezt már Seller András, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat elnöke mondta lapunknak Fülöp Gábor több mint húsz éven át segítette elkötelezetten a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat munkáját hivatásos tűzoltóként és búvárként. Ahogyan Seller András fogalmazott, ritka jó ember volt.

Fülöp Gábor ötvenéves volt.