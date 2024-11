– Az egész falut megrázta az eset, mindenki felháborodott. A brutális rablótámadás súlyosan bántalmazott áldozata ráadásul kilencvenes éveiben járó idős asszony, akinek a férjét napokkal előtte temették el – mondta Magyarcsanád polgármestere, Farkas János, egy a faluban szeptemberben történt bűncselekményről. Az eset azért került újra szóba, mert szerdán délután a falu nevében, a képviselő-testület ülésének nyitányaként, elismerését fejezte ki azoknak, akik a legnagyobb szerepet játszották az elkövetők kézre kerítésében.

A brutális rablótámadás fő felderítői, Kakas Árpád és Szappanos Róbert, valamint Farkas János polgármester és Balogh-Szabó Imre makói rendőrkapitány. Fotó: Szabó Imre

Brutális rablótámadás – eredményes nyomozás

A falu első embere a magyarcsanádi körzeti megbízottnak, Kakas Árpád zászlósnak, és a makói rendőrkapitányság főnyomozójának, Szappanos Róbert alezredesnek nyújtott át oklevelet és ajándékcsomagot. A két rendőr mellett köszönetet mondott a makói rendőrkapitánynak, Balogh-Szabó Imre ezredesnek is, aki javasolta, hogy kik kapjanak kitüntetést. Ő azt is elmondta, hogy az egy hónapos nyomozás sikere közös eredmény; az ilyen kiemelt bűnügyeket valójában széles összefogással derítik fel. Ehhez komoly segítséget nyújtottak a helybeliek és a magyarcsanádi önkormányzat is.

Évtizedenként egyszer fordul elő hasonló

Megtudtuk, hogy a faluban hasonlóan súlyos bűncselekmények évtizedenként fordulnak csak elő. A három gyanúsított egyébként helybéli, közülük ketten büntetett előéletűek. Jelenleg előzetes letartóztatásban vannak, folyik ellenük a rendőri eljárás csoportosan elkövetett rablás miatt. Farkas János elmondta, hogy a határozott rendőri fellépésnek, valamint a komoly és látványos nyomozásnak köszönhetően a magyarcsanádiak biztonságérzete helyreállt. A makói rendőrkapitány hozzátette, hogy nem csak Magyarcsanádon, hanem az egész makói járásban is ritkán fordulnak elő a mostanihoz hasonló bűnesetek.